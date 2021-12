Beugehaft-Regelung bei Impfpflicht nicht anwendbar

Der Nationalrat hat am Donnerstag die Beugehaft-Regelung repariert. Was sonst nur eine Randnotiz ist, führte in der Debatte zu einer scharfen Auseinandersetzung über die Impfpflicht: Die FPÖ behauptete nämlich, dass die Beugehaft bei Impfverweigerung verhängt werden könnte. Die anderen Parteien traten dieser falschen Auslegung entschieden entgegen - und kritisierten die Freiheitlichen scharf für ihre Politik der Verunsicherung.