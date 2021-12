Opus-Abschied: „Von Pensionsschock keine Spur“

Wie groß ist heute noch der Hype um „Live is LIfe“?

Es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht um die Rechte angefragt werde. Es gibt mittlerweile 300 Coverversionen und das in fast jeder Sprache dieser Welt. Dazu tausende DJ-Videos im Netz. Mit dem Titel wird jedoch auch Schindluder getrieben. So hat der Herrscher in Nicaragua damit Wahlkampf betrieben. Wir wollten es über unsere Anwälte verhindern, waren aber chancenlos. Zum Argern war auch der Aufritt in der „Licht ins Dunkel“-Gala. Nur weil wir gemeinsam mit Politikern aufgetreten sind, die zu „Live is Life“ getanzt haben, wurden wir mit einem fürchterlichen Shitstorm gesteinigt. Und gleichzeitig spielen Impfgegner auf ihren Demos auch „Live is Life“.