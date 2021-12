Moosbrugger und Weh fliegen bei NEOS raus

Hinter den Kulissen war die Stimmung offenbar noch aufgeheizter. In Fraktionssitzungen seien die beiden Bregenzer mehrfach aufgefordert worden, „mediale Alleingänge“ zu unterlassen und Anzeigen und Aussendungen vorher mit dem Team zu besprechen, hieß es in einer offiziellen Stellungnahme der NEOS. „Sicher habe ich nicht alles abgestimmt, aber es war nichts dabei, was der Partei geschadet hätte“, sagte Moosbrugger auf „Krone“-Anfrage. Mit seinem jüngst versendeten Brief in Sachen Impfpflicht hätte er lediglich eine parteiinterne Diskussion anstoßen wollen, um „nicht noch mehr Menschen in die Arme der FPÖ zu treiben“.