YesWeCare: Lichterkranz auf Kai und Ringstraße

Am Sonntag um 19:00 Uhr soll die Wiener Ringstraße und der Franz-Josephs-Kai durch das Entzünden tausender Kerzen und das Auslösen unzähliger Handy-Taschenlampen zum Lichterkranz erstrahlen: „YesWeCare“ lautet das Motto der Veranstaltung, die für ein „Licht der Solidarität“ steht. Für Lehrer und Bildungs-Aktivist Daniel Landau ist das ein bewusster Kontrapunkt zu den Demos der Impfgegner am Samstag: „Es ist ein Aufzeigen der Zivilgesellschaft“, so Lichterkranz-Veranstalter Landau im „Nachgefragt“-Interview mit Gerhard Koller.