„Die Winterpause kommt ein Spiel zu spät“

„Der Winter kommt ein Spiel zu spät, könnte man sagen. Wir arbeiten viel im Stabilitätsbereich, deshalb hat mich die Häufigkeit der Verletzungen schon überrascht“, gesteht Zell. Damit gesellt sich Spiegel zu Pia Lampert (Kreuzbandriss), Ariola Qehaja (Knochenabsplitterung im Fuß) und Lelia Fitz - die mit Rückenbeschwerden in die Saison ging - ins Dornbirn-Lazarett. Für Qehaja und Fitz gibt es jedoch Licht am Ende des Tunnels: „Die beiden sind wieder ins leichte Training eingestiegen. Es wird aber noch dauern“, so Zell, der hofft, dass beide am 21. Jänner gegen Inzing fit sind.