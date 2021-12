„Kinderschänder“: FPÖ-Mann sorgt für Impf-Wirbel

Der Kärntner FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Ragger hat mit einer Aussage über Corona-Impfungen von Kindern für politischen Zündstoff gesorgt. In einem Interview hatte Ragger gesagt: „Jeder, der sich an unseren Kindern vergreift, ist so heranzuziehen wie jemand, der als Kinderschänder verurteilt wird.“ Die SPÖ Kärnten zeigt sich über die Aussage empört und forderte umgehend eine Entschuldigung.