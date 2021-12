Edtstadler: „Herbert Kickl ist ein Aufwiegler“

Ärztekammer-Präsident: Strafen für „schwarze Schafe“

Mit der Impfpflicht kommt auch die Sorge vor Gefälligkeitsattesten zur Impfbefreiung, zumal es schon bei der Einführung der FFP2-Maskenpflicht Ärzte gab, die gegen Geld solche Bestätigungen ausstellten. Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres, kündigt für solche „schwarzen Schafe“ in der Kollegenschaft Strafen und disziplinare Konsequenzen an. Denn: „Das geht natürlich nicht. Wir verlangen von Ärzten, dass sie sich an die wissenschaftlichen Fakten halten“, so Szekeres.