Ragger soll mit neuen Tönen der FPÖ versachlichen

Der weitere Plan

Wie wird Ragger seine Arbeit im Auftrag von Herbert Kickl anlegen? „Am 2. Februar, also am Tag nach dem Inkraftreten des Gesetzes, bringe ich die Verfassungsgerichtshofbeschwerde ein. Das Gesetz hat zu viele Lücken.“ Zwei davon, so der Lavanttaler Jurist und ehemalige FP-Landeschef, seien die wiederkehrende Impfpflicht und die Zwangsverstaatlichung von Gesundheitsinformationen.