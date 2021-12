Kaiser scharf gegen FPÖ: „Komplizen des Virus“

Da würden manche behauptet, man könne den gemeinsamen Feind, das Coronavirus, besiegen, „indem man sich selbst mit gefährlichen Tierpräparaten oder alternativ mit Wattebäuschchen in Form von Aspro aufmunitioniert. Dieser Feind, das Coronavirus, bedroht uns weiterhin, jede und jeden Einzelnen“, so Kaiser in der am Mittwochvormittag online gestellten Botschaft. Die einzig wirksame Waffe sei die Corona-Schutzimpfung, deren Wirksamkeit belegt sei.