„Grausbirn“: Tiroler FPÖ-Chef beschimpft ORF wüst

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger sorgt mit einem Auftritt bei einer Anti-Corona-Demo vor dem Landhaus in Innsbruck für Wirbel. In seiner Rede attackierte er den ORF mit wüsten Worten: „Wenn man sich den ORF anschaut, dann geht mir die Grausbirn an. Es kann nicht sein, was der berichtet.“ Die Demonstranten bezeichnete er als „anständige Leute“.