Am Fuß der Festung gereift und Großes erreicht

Wenn es um Transferausgaben geht, macht Salzburg hierzulande niemand was vor. Die Bullen konnten und können sich Spieler leisten, die anderswo unfinanzierbar sind. Der Anteil der Legionäre ist seit dem Einstieg des Mega-Konzerns 2005 entsprechend hoch. Mit der Akademie in Liefering hat man allerdings eine Institution erschaffen, die es hiesigen Talenten ermöglicht, die Fußballwelt von Salzburg aus zu erobern. In der „Krone“-Serie „20 Jahre Red Bull Salzburg“ blicken wir auf die erfolgreichsten Eigengewächse: