Heftige Debatten: Ist FPÖ-Tour schuld an Cluster?

Bereits am Dienstag machte Gesundheitsreferentin Beate Prettner einen Seitenhieb in Richtung FPÖ: Als sie die geplanten Impfaktionen für Dezember präsentierte, wies sie auf die steigenden Infektionszahlen hin, die in Zusammenhang mit dem Besuch von Kickl in Wolfsberg stehen würden. Am Mittwoch machte es ihr Landeshauptmann Peter Kaiser nach: In einer Videobotschaft kritisierte er die FPÖ scharf. Für zusätzliche Diskussionen sorgt nun der Todesfall von Volksmusiker Ludwig „Lucky“ Ladstätter. Der Sänger der „Fidelen Mölltaler“ war am Dienstag nach zweiwöchigem Kampf gegen Corona im Krankenhaus Wolfsberg verstorben - zuvor hatte er eine der FPÖ-Veranstaltungen besucht, ein Foto zeigt ihn neben Kickl.