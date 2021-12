Mückstein: „Es wird keine Beugehaft geben“

„Ich werde in einer Pandemie gar nichts garantieren“

Was darf beim Lockdown-Ende am Sonntag bzw. Montag aufsperren und was nicht? Auch auf eine Ansage dazu wollte sich der Grün-Politiker nicht festnageln lassen. Er wolle den Gesprächen mit den Bundesländern nicht vorgreifen, am Mittwoch werde dazu entschieden, erklärte er. Einen weiteren Lockdown ausschließen wollte Mückstein jedenfalls nicht. „Ich werde in einer Pandemie gar nichts garantieren“, sagte er.