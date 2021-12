Wegen Omikron „nicht auf Valneva-Impfstoff warten“

Die EU hat mit beiden Herstellern Verträge abgeschlossen - bei Valneva geht es um bis zu 60 Millionen Dosen, bei Novovax um bis zu 100 Millionen. Am Montag will die Europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung von Zweiterem entscheiden, wie sie am Donnerstag auf Twitter bekannt gab.