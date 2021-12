Paketboten flüchteten mit gestohlenen Packerln

Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr wurde von der Landesleitzentrale eine Fahndung nach einem vermutlich in Deutschland gestohlenen Pkw veranlasst. Nur 30 Minuten später konnte das Fahrzeug von mehreren Polizeistreifen an der B148 in Ort im Innkreis angehalten werden. Im Wagen befanden sich drei rumänische Staatsbürger aus Deutschland im Alter zwischen 21 und 22 Jahren.