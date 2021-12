Hausverstand vom Christkind

Jetzt haben wir sie, die ersten Schüler, die wegen der Omikron-Variante daheim in Einzelhaft müssen. So sieht es das neue Regelwerk vor: Gibt es einen positiven Fall in der Klasse, müssen alle Kinder in Isolation – für 14 Tage. Die Vorgabe: „Zu Hause in einem eigenen Zimmer aufhalten.“ Das wird ein besinnliches Weihnachtsfest. Mama und Papa packen Geschenke aus, der Sohnemann ist aus dem Kinderzimmer per Video zugeschaltet wie ein Korrespondent aus dem Kriegsgebiet. Gegessen wird wie in der Justizanstalt Stein bei verschlossenen Türen.