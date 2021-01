„Kanzler und Minister machen auf hysterisch“

Aber Herr Stadtrat, in Irland und Großbritannien explodieren wegen der Mutation die Zahlen, Deutschland diskutiert einen Mega-Lockdown, der Rotkreuz-Chef warnt vor einer Katastrophe, und Sie wollen Halligalli?

Ich will überhaupt nicht Halligalli, ich will nicht missverstanden werden und auch nicht missinterpretiert. Wenn ich mich zurückziehen könnte in einen Zweitwohnsitz mit Weinkeller und Swimmingpool, dann könnte ich mir einen Lockdown bis in den Herbst hinein vorstellen. Gar nicht vorstellbar ist der Lockdown für jemanden, der jeden Tag mit Rotz und Wasser kämpfen muss, damit er die Familie durchbringt, in Kurzarbeit ist und mit den drei Kindern dann auch noch Home-Office am Küchentisch machen muss in einer 50-m²-Wohnung. Diese Leute sind mir wichtig.