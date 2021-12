Dolmetscher-Wirrwarr zieht Prozess in die Länge

Die 14 Angeklagten – fast alle mit libanesischen und arabischen Wurzeln – bestreiten großteils die Vorwürfe oder verweigerten im Vorverfahren die Aussage. Die Anklage hat es in sich: Wie berichtet, sollen alle Angeklagten Teil einer „höchst professionellen Suchtgift-Gruppe“ sein. 13,8 Millionen Captagon-Tabletten – auch bekannt als Dschihadisten-Droge – soll die Bande aus dem Libanon via Schiffsweg nach Belgien und per Lkw nach Österreich geschmuggelt haben. Versteckt in 408 Plastikrollen zu je 34.000 Tabletten. Der Vertrieb lief laut Anklage über eine Pizzeria in Bürmoos. Hier sollen die Täter die Drogen in Pizzaöfen und Wäschetrocknern versteckt haben. Danach kamen die Pillen nach Saudi-Arabien. Kopf der Bande soll ein Mann sein, der sich versteckt in der Türke aufhält.