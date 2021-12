Aufregung um Wolfssichtungen in Schweizer Stadt

Am Montagmorgen gingen beim Graubündner Amt für Jagd und Fischerei drei unabhängige Augenzeugenberichte zu einer Sichtung eines Wolfs in der Kantonshauptstadt Chur ein. Gemäß der Berichte sei um 5 Uhr morgens ein Wolf zuerst an der Kreuzung Arellastrasse/Scalettastrasse in Richtung Giacomettistrasse geflüchtet und später an der Kreuzung Pulvermühlenstrasse/Ringstrasse gesichtet worden, wo der Wolf in Richtung Rheinfelsstrasse lief.