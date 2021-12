Verschlampter PCR-Test bringt Lehrling Probleme

Selbst wenn man sich an behördliche Vorgaben hält, kann man ganz schön in die Bredouille kommen, wie der Fall eines Niederösterreichers zeigt. Da sein PCR-Test irgendwo verschlampt worden ist, gilt er offiziell weder als erkrankt noch als genesen, was einen Rattenschwanz an unlösbaren Problemen mit sich bringt.