Mehrere Lenker aus dem Verkehr gezogen

Drogenkonsum vor der Fahrt

In Bruck an der Glocknerstraße wurde ebenfalls ein Lenker mit auffälliger Fahrweise angehalten. Bei der durchgeführten Fahrzeugkontrolle gab der 24-Jährige an, vor Fahrtantritt Suchtmittel konsumiert zu haben. Eine geringe Menge an Suchtmittel konnte im Fahrzeug vorgefunden werden. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.