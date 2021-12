Heidi und Mozartkugel: Heirat in eine Großfamilie

Die Rettung der Salzburg Schokolade erinnert an den Sommer 2013 – die Niemetz-Pleite und die Rettung der Schwedenbombe. Es brauchte diesmal nur keine Solidaritätshamsterkäufe, die „echte Mozartkugel“ reichte aus. Am Standort in Grödig wird voraussichtlich bald für die Heidi Chocolat produziert. Die ist Teil einer internationalen Großfamilie unterschiedlichster Schokoladen-Sorten.