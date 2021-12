Mozartkugeln rollen im Lockdown weiter

Der Absatzrückgang sei „markant“ – noch vor der Virus-Krise produzierten die Konditoren jährlich rund 3,6 Millionen Stück der „Original Salzburger Mozartkugel“. An Einschränkungen bei den Öffnungszeiten denkt Fürst aber nicht. Er will alle vier Geschäfte in der Stadt Salzburg für die Salzburger offen lassen – als „Dienst an der Stadt“. Seine 65 Mitarbeiter sind zur Kurzarbeit angemeldet.