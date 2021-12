Schoko-Schlacht um die Mozartkugeln

Mondelez lässt die Kugel-Zukunft offen

„Mir tun die Mitarbeiter der ,Salzburg Schokolade’ leid“, sagt er. Heindl glaubt nicht an Zuwächse, hofft auf die Rettung des Betriebs. Ob die „Salzburg Schokolade“, wie auch von der deutschen Bild-Zeitung erhofft, weitergeführt wird, ist unklar. Mondelez ließ offen, wie es nun weitergeht. Die Lage am Markt ist angespannt, weiß Martin Fürst – sein Ururgroßvater erfand die süße Versuchung. Auch er merkt bei seinen „Original Salzburger Mozartkugeln“ einen „markanten“ Rückgang wegen des Lockdowns und fehlender Touristen. Jammern will er nicht. Er öffnet weiter täglich die Geschäfte in der Innenstadt, um die handgefertigten Originale den Salzburgern feilzubieten.