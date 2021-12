13 Mozartkugeln im großen „Krone“-Test

Bitterer Beigeschmack: Die Kugeln der Bäckerei und Konditorei Leimüller wurden aus der Wertung genommen: Mit zwei Euro pro Stück sind sie zwar die teuerste süße Versuchung, alle Kugeln aus dem Sechser-Sackerl deuteten jedoch auf eine Überschreitung des Ablaufdatums hin. Im Gegensatz zu den maschinellen Produkten seien die Leimüller-Kugeln alle handgemacht und Frischware, so ein kurzes Statement am Tag nach der Kugel-Kostrprobe. Zum Zeitpunkt des Tests war in der Bäckerei und Konditorei Leimüller telefonisch niemand zu erreichen.