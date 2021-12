Neue Wasserstoff-Jacht hat unbegrenzte Reichweite

Solche Ausstattung bieten auch andere 19-Meter-Jachten, das Besondere am Aquon-One-Katamaran ist sein Antriebssystem, das ihm theoretisch unbegrenzte Reichweite verleihen soll. Eine 64 Quadratmeter große Photovoltaikanlage am Dach erzeugt Strom für einen Wasserstoffgenerator, der entsalztes Meerwasser in Treibstoff verwandelt, welcher in zwei Tanks gelagert wird und über Brennstoffzellen zwei 134-PS-Elektromotoren antreibt. Für Notfälle gibt es einen Akku, der Antrieb und sonstige Verbraucher speist. Laut Hersteller soll das Gespann quasi unbegrenzte Reichweite bieten - allerdings nur bei geringer Geschwindigkeit von sieben bis elf Kilometern pro Stunde. Fährt die Aquon-Jacht schneller, ist die Reichweite nicht unendlich.