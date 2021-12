Sanierungsplan und Süßwaren-Riese entscheiden

Aufatmen in Grödig: Die Heidi Chocolat AG will die insolvente Salzburg Schokolade übernehmen! „Die Eigentümerfamilie hat ihre Anteile an die Investoren abgegeben“, sagt Masseverwalter Johannes Hirtzberger. Allerdings: Nun hängt vieles vom Sanierungsplan und der Antwort vom US-Süßwarenriesen Mondelez ab.