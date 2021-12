Salzburg ist um eine Brot-Attraktion reicher

Josef Weghaupt will das Waldviertel und Salzburg verbinden - mit seinem Brot. In der am Montag eröffneten „Joseph Brot“-Filiale in Salzburgs Altstadt herrschte beim Aufsperren reger Andrang. Brot und Gebäck werden hier nach Weghaupts Idee gebacken. Nur die Bäcker dazu hat Weghaupt in Salzburg noch nicht gefunden.