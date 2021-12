Hilferuf an neuen Innenminister aus den Grenzorten

Die neue Woche begann so, wie die letzte zu Ende gegangen ist - mit Dutzenden Aufgriffen. Allein auf der Route zwischen Kleinwarasdorf und Kroatisch Minihof im Bezirk Oberpullendorf sind Montag in der Früh schon die ersten 20 Flüchtlinge entdeckt worden. So ging es in anderen Gemeinden entlang der Grenze zu Ungarn weiter.