Fall Ischgl: Drei Verfahren im Eiltempo verhandelt

Bei den drei aktuellen Verfahren ging es um deutsche „Ischgl-Opfer“, die vom Verbraucherschutzverein VSV vertreten werden. Eine Frau klagt Österreich auf 43.000 Euro – ihr Lebensgefährte verstarb nach einem Ischgl-Urlaub im März des Vorjahres an Covid. Ein Deutscher kämpfte nach der Skiwoche auf der Intensivstation ums Überleben, er leidet an Long Covid und will 95.000 Euro.