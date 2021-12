Saisonstart in Ischgl: Hoffen auf „Normalmodus“

„Viele Gäste in Schweiz abgewandert“

In der heurigen Wintersaison möchte man - nach dem aktuellen Lockdown - endlich wieder in Schwung kommen. „Viele Ischgl-Gäste, die ansonsten in unseren Hotels und unserer Region wären, sind im Moment in die Schweiz abgewandert“, berichtete Alexander von der Thannen, Obmann des Tourismusverbandes Paznaun-Ischgl, im Gespräch mit der APA. Dass viele Tagesgäste eigens nach Ischgl anreisen, um den Grenzübertritt mit der Gondel zu vollziehen und schließlich dort in der Gastronomie einzukehren, glaubt er nicht: „Das wird wohl eher marginal sein.“