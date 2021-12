SPÖ schert beim Eisenstädter Budget 2022 aus

50 Millionen Euro schwer ist das Budget der Landeshauptstadt im kommenden Jahr. „Wir können 7,65 Millionen Euro investieren und gleichzeitig auch eine halbe Million Euro an Schulden tilgen“, meint Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Knapp zwei Millionen Euro werden in die Kindergarten- und Schulausstattung, in das Feuerwehrhauses Kleinhöflein sowie den Bau eines Veranstaltungszentrums in St. Georgen fließen. Eine bereits heuer gestartete Fahrradoffensive wird im kommenden Jahr vorgesetzt. FPÖ und Grüne tragen den Voranschlag mit, weil sich auch deren Vorhaben in dem Budget wiederfinden.