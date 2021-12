Wien: Besondere Vorsicht bei Spitalsbesuchen

Während österreichweit in Spitälern wieder ein Besucher am Tag erlaubt ist, sieht es in Wien anders aus. Die Bundeshauptstadt hält die strengen Lockdown-Besuchsregeln, wonach nur ein Besuch pro Woche möglich ist, in der Landesverordnung aufrecht. Für viele Angehörige ist es eine Qual, dass sie ihre Liebsten im Krankenhaus nur im Wochentakt sehen dürfen.