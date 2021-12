Ab Sonntag wieder täglicher Spitalsbesuch möglich

Unterschiedliche Öffnungsschritte in den Bundesländern

Generell wird ab Sonntag in Österreich wieder gelockert. Veranstaltungen etwa dürfen dann wieder zwischen 5 und 23 Uhr stattfinden, Gleiches gilt für die Öffnungszeiten der Gastronomie. Nicht alle Bundesländer werden jedoch die Möglichkeit zur Öffnung gleich ab dem ersten Tag nützen. Mit Sonntag starten nur Vorarlberg und Tirol sowie das Burgenland in vollem Ausmaß. Die anderen Länder warten vor allem bei Gastronomie und Tourismus ab und öffnen umfassend erst am Donnerstag bzw. im Fall Wiens überhaupt erst eine Woche später. Im ganzen Land fixiert wird, dass in praktisch jedem Freizeit-Bereich wieder eine Kontaktdaten-Registrierung erforderlich ist.