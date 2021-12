Traditionsessen Rindfleisch neu „verkocht“

„Das Rindfleisch ist bei uns in Österreich bei Begräbnissen ein traditionelles Essen. Daher ist es oft nicht so gut behaftet. Ich habe dieses traditionelle Gericht anders aufgegriffen“, sagt Dominik Süss (22) aus Oberkappel. In der „Krone“ teilt der Instagram-Koch (@sweet.dominik) seine Lieblingsrezepte.