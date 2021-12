Übermüdete Nachtwächterregierung

Als wäre nicht schon alles verrückt genug, zündeln da in einer der vielleicht schwierigsten Phasen der Zweiten Republik die politischen Brandstifter munter weiter wie in einem letztklassigen Wahlkampf. Ein Regierungsmitglied, das gegen den vormaligen Koalitionspartner und Innenminister einen derartig schwerwiegenden Vorwurf wie „Blut an den Händen“ zu haben erhebt, muss auch die juristischen Konsequenzen durchsetzen.