Kein Lockdown mehr für Wirte in Niederösterreich!

Später als in Vorarlberg, aber früher als in Wien öffnen am nächsten Freitag in Niederösterreich die Wirtshäuser wieder ihre Türen. Aber nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Die Omikron-Variante wird bereits im Jänner dominieren, vielleicht sogar noch die Impfpflicht ins Wanken bringen, das Land aber jedenfalls vor die nächste große Bewährungsprobe stellen.