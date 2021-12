Neuer Omikron-Fall in Niederösterreich gemeldet

Die Anzeichen dafür, dass sich die Omikron-Variante auch in Niederösterreich weit verbreitet, verdichten sich. Fünf Fälle wurden bis zuletzt landesweit in Zusammenhang mit der Mutation gemeldet. Allesamt gingen sie auf ungeimpfte Asylwerber im Erstaufnahmezentrum in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha zurück. Laut „Krone“-Infos wurde am Donnerstag nun ein weiterer Fall bekannt! Ein Fall, der offenbar nicht mit den bisherigen Infektionen in Verbindung steht.