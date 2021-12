Spar bietet PCR-Gurgeltest in allen NÖ-Filialen an

„Lösungsorientierte Zusammenarbeit“

Just zum Ende des Lockdowns wird ein neuer Meilenstein erreicht. Wie Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Spar-Geschäftsführer Alois Huber in der „Krone“ verkünden, ist die Abholung und Rückgabe der PCR-Gurgeltests ab Montag in allen Filialen möglich. „Das ist lösungsorientierte Zusammenarbeit. Binnen zwei Wochen konnten wir Anfang November die Nachfrage erfüllen – heute haben wir sogar Sicherheitsbestände der Test-Sets auf Lager. Ich sage Danke an alle Beteiligten“, erklärt Huber.