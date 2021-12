„Gewaltigem Bock“ folgte gewaltige Aufholjagd

Genau 1787 Tage nachdem Patrick Feurstein am 27. Jänner 2017 in Val d’Isère als 27. seine ersten vier Europacup-Punkte im Riesentorlauf einfahren konnte, erlebte der Mellauer am Samstag in den französischen Alpen die nächste Premiere. 2,78 Sekunden hinter Sieger Marco Odermatt (Sz) klassierte sich der Heeressportler auf Rang 18 und durfte sich neben Preisgeld in Höhe von 1072,50 Schweizer Franken - vor Steuer - über seine ersten 13 Weltcuppunkte im klassischen „Riesen“ freuen.