ÖSV-Ass schaute sich Hirscher-Bezwinger 500-mal an

Die finale Vorbereitung läuft seit Dienstag in Südtirol. „In Pfelders haben wir einen Hang, auf dem wir bereits zuletzt perfekte Trainingsbedingungen vorgefunden haben“, verrät Feurstein, der beim Parallel-Rennen in Zürs als 29. seine ersten zwei Weltcuppunkte holte. In Val d’Isère sollen nun weitere folgen.