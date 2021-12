Verhärtete Fronten um Drogerie in Bischofshofen

„Dieses Geschäft ist unsere Lebensgrundlage“

„Man wollte uns zuerst mit ein paar Zehntausend Euro abspeisen, dann 85.000 Euro. Das Geschäft ist unsere Lebensgrundlage“, erklärt Gabriela Sattlecker. Die GSWB übergab schließlich an die Gemeinde. Die legte kurz vor Weihnachten 2019 noch einmal ein finales Angebot in der Höhe von 185.000 Euro vor. Wieder zu wenig. Ein Ersatzlokal sowohl in der Nähe, als auch vor dem Neubau wurde ebenso angeboten. „Das hätte uns dann noch einmal 240.000 Euro gekostet – ohne Einrichtung“, so Sattlecker.