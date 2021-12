Sturm: Marathon-Mann bereit für den letzten Sprint

„Aber das ist doch gut, oder?“, kontert der sympathische Defensiv-Stabilisator mit einer Gegenfrage. „Ich bin ja nach Graz gekommen, um viel zu spielen und um zu zeigen, was ich kann“, so Stankovic, der die meisten Einsätze im Sturm-Kader in dieser Saison verbuchen konnte, kein einziges Liga-Match versäumte. Womit seine Statistik bei Sturm auch auf 62 kletterte. Spielt Stankovic gegen den Aufsteiger aus Klagenfurt, ist der frühere Dortmunder und Premier-League-Spieler ein „echter Grazer“, ist Sturm jener Klub, für den er am meisten Partien in seiner Karriere absolvierte. „Das ist schon ein Zeichen“, sagt Jon, „ich fühle mich einfach sehr wohl hier in Graz.“