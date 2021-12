Kindergarten schließt plötzlich: Schock für Eltern

„Die Stadt Wien erhielt in der Angelegenheit des genannten Kindergartens eine Beschwerde über die finanzielle Gebarung der Trägerorganisation“, teilt das Büro von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) auf „Krone“-Anfrage mit. Die Kontrollen hätten gezeigt, dass grundlegende Fördervoraussetzungen nicht eingehalten wurden. Daher wurden dem im Jahr 2013 gegründeten Verein die Gelder gestrichen. Diese liegen laut dem an die Eltern ergangenen E-Mail bei 500 bis 650 Euro pro Kind - das nun fehlte. So blieb dem Betreiber nichts anderes übrig, als einer Schließung durch die Masseverwalterin zuzustimmen - und etwa 80 Kinder ohne Betreuung dastehen zu lassen. „Jetzt nach Ende des Lockdowns gibt es aber keine offenen Kindergartenplätze mehr“, befürchtet Walter M. und kritisiert das fehlende Angebot von Ersatzplätzen vonseiten der Stadt.