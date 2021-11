13 Fälle: Behörde macht großen Kindergarten dicht

Die Leiterin der Einrichtung, Julia Heinrich, erklärt: „Wir machen alles, damit wir so schnell wie möglich wieder aufsperren können.“ Fakt ist: Bis mindestens Montag ist der Kindergarten zu. Weil viele Betreuerinnen in Quarantäne müssen, meinen Eltern. In sechs Gruppen seien Covid-Infektionen aufgetreten, so die MA 15.