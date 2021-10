Feurstein-Cousins brennen auf den Start in Sölden

Gestern am Vormittag stand für die Mellauer Cousins Patrick und Lukas Feurstein noch eine letzte Einheit im Olympiazentrum Vorarlberg an, ehe es zusammen ins Schnalstal ging. Dort holt sich das Ski-Duo ab heute auf der Leo Gurschler-Piste den Feinschliff für den Weltcupauftakt am Sonntag in Sölden. „Ich habe vorhin mit Christian Hirschbühl geredet, der zuletzt im Schnalstal trainiert hat“, sagt der 24-jährige Patrick. „Die Piste ist in gutem Zustand und dürfte, jener in Sölden von den Verhältnissen her recht ähnlich sein.“ Beste Voraussetzungen, für ein ganz spezielles Rennen.