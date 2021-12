Kombination: Zunächst Massenstart, dann Sprung

Die Nordischen Kombinierer müssen beim Weltcup in Otepää (Estland) notgedrungen ihr Wettkampfprogramm ändern. Nachdem am Freitag wetterbedingt keine Probesprünge und damit auch nicht der vorgeschriebene PCR-Sprungdurchgang möglich waren, werden die Männer und Frauen am Samstag das Rennen zunächst mit ihren Läufen im Massenstart-Format beginnen.