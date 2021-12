Bregenzer Festspiele tauchen eiskalt ab

Einzelteile

An den einzelnen Kulissenteilen, die zum Teil atemberaubende Dimensionen annehmen, wird unter anderem in einer Montagehalle gewerkelt. Auch in den vergangenen Jahren fertigten die Festspiele verschiedene Elemente ihrer Bühnenbilder dezentral an verschiedenen Orten. Die Einzelteile werden schließlich nach und nach zur Seebühne transportiert - natürlich auch auf dem Seeweg - und dort zusammengesetzt.