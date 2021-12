Quantic Dream enthüllt „Star Wars Eclipse“

Nach „Heavy Rain“, „Beyond Two Souls“ und „Detroit: Become Human“ hat die französische Spieleschmiede Quantic Dream zusammen mit Lucasfilm Games ihr nächstes Action-Adventure angekündigt: „Star Wars Eclipse“. Der noch in einer frühen Entwicklungsphase befindliche Titel soll Teil des offiziellen „Star Wars“-Kanons sein und entführt Gamer in eine unerforschte Region des Outer Rim in der Ära der Hohen Republik, die auch als das goldene Zeitalter der Jedi bekannt ist. Wie für Quantic Dream typisch, soll das Spiel mit einer „tiefen und komplexen Geschichte aufwarten, in Sachen Gameplay aber über die bisherigen Erfolgstitel hinausgehen“, wie es in einer Mitteilung heißt. Wann und für welche Plattformen „Star Wars Eclipse“ erscheinen soll, ist bislang nicht bekannt.