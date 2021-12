Wetter: Startet bald Eislauf-Saison in Kärnten?

Eisdecke am Lendkanal „abgesoffen“

Der Schnee ist für den Eismeister Fluch und Segen zugleich. Denn einerseits kann er die Eisbildung auf den heimischen Seen begünstigen, er kann aber auch großen Schaden anrichten. „Wenn es auf eine bereits vorhandene Eisdecke schneit, dann kann es passieren, dass das Gewicht der Schneemassen so stark auf das Eis drückt, dass dieses unter die Wasseroberfläche gedrückt wird.“ Das passiert aktuell am Klagenfurter Lendkanal. Morak: „Wir haben dort schon eine kleine Eisdecke gehabt, die ist aber durch den Neuschnee einfach abgesoffen.“